В США объявили массовую эвакуацию из-за потопа

Около 100 тысяч человек, проживающих в пойме реки Скагит на западе американского штата Вашингтон, получили указание о немедленной эвакуации в связи с угрозой мощного наводнения. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, речь идет о так называемой столетней пойме - территории, где вероятность серьезного наводнения ежегодно оценивается в один процент или выше. Власти предупреждают, что возможный потоп может стать историческим по масштабам.

От наводнения пока никто не пострадал, однако экстренные службы предупреждают о высоком уровне опасности, связанном с резким подъемом воды. Пик наводнения прогнозируется в пятницу, 12 декабря.

11 декабря губернатор Вашингтона Боб Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации на территории штата. По его словам, около 100 тысяч жителей штата могут быть эвакуированы. Он отметил, что ситуация в штате нестабильна.

9 декабря телеканал ABC сообщал, что более девяти миллионов американцев находятся в районе возможного наводнения. Отмечалось, что из-за дождей возможен сход оползней и селевых потоков.