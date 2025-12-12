Орбан: Брюссель систематически насилует европейское законодательство

Решение ЕС навсегда заморозить российские суверенные активы на сумму 210 млрд евро является явно незаконным, оно нанесет непоправимый ущерб Евросоюзу. Брюссель насилует европейское законодательство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, Европейская комиссия систематически нарушает законодательство, вместо того чтобы обеспечивать соблюдение договоров ЕС.

Брюссель переходит рубикон, написал Орбан в социальных сетях. В этой связи, указал он, верховенству закона в ЕС приходит конец, и европейские лидеры ставят себя выше правил, сообщает портал Euraktiv.

Тем временем послы стран ЕС начали письменную процедуру по "долгосрочному замораживанию" российских активов. Их блокировка обновляется раз в шесть месяцев, передает Reuters.