Белый дом хочет привлечь частные компании для хакерских атак

Власти Соединенных Штатов хотят привлечь частный сектор для хакерских атак против противников страны и тем самым предоставить компаниям полномочия, ранее являвшиеся прерогативой спецслужб. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"По словам лиц, знакомых с вопросом, администрация президента США Дональда Трампа готовятся привлечь частный бизнес для помощи в проведении наступательных операций в киберпространстве против иностранных противников", - пишут журналисты.

По данным издания, об этих планах Штаты намерены объявить в новой стратегии по обеспечению кибербезопасности, которую планируют представить до конца года. Собеседники агентства, ознакомившиеся с черновиком этого документа, отметили, что в нем нет подробностей, как именно Белый дом намерен работать с компаниями при проведении операций в сети интернет.

До этого власти Германии объявили Россию в использовании хакеров в организации кибернетических атак на Германскую службу управления воздушным движением, а также к попыткам влияния на результаты выборов в Бундестаг. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".