Двух украинцев лишили свободы в Европе за контрабанду кокаина

Два украинца решили привезти в Польшу десятки килограммов кокаина и попались на границе в Европе. Об этом сообщило издание Actu17.

Двух граждан Украины в возрасте 38 и 53 лет таможенники Франции арестовали 8 декабря в городе Угарт-Сиз неподалеку от испанской границы. Мужчины передвигались на автомобиле и микроавтобусе, в тайнике которого собака обнаружила 40 пакетов с белым порошком. Общий вес наркотика составил 48,5 килограмма.

Полиция выяснила, что перевозившие контрабанду мужчины направлялись из Испании в Варшаву через Германию. Их доставили в отделение Управления по борьбе с наркотиками (OFAST) в Байонне. На суде мужчины утверждали, что не знакомы друг с другом, но признали вину. В итоге путешественников лишили свободы сроком на три года, также мужчинам на семь лет запретили въезд во Францию.

Ранее мужчина спрятал в желудке наркотики и отправился в Дубай. Прилетев в город, он остановился в трехзвездочной гостинице, в которой его нашли бездыханным.