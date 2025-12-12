Демократы показали презервативы с лицом Трампа из архива Эпштейна

Демократы Комитета по надзору палаты представителей обнародовали новую партию фотографий из архива Джеффри Эпштейна. Самым скандальным кадром стала миска с презервативами, на упаковках которых карикатурно изображено лицо Дональда Трампа с надписью "Я ОГРОМНЫЙ!".

На одном из фото изображены различные секс-игрушки, сложенные в кучу на ковре. Фотография сделана крупным планом, и обстановка в комнате не видна.

На других снимках Эпштейн запечатлен вместе с Трампом, его бывшим советником Стивом Бэнноном, экс-президентом Биллом Клинтоном, Биллом Гейтсом и режиссером Вуди Алленом. На одном фото Трамп стоит в окружении шести женщин в цветочных гирляндах, лица которых скрыты.

"Пришло время положить конец сокрытию правды Белым домом и добиться справедливости для жертв Джеффри Эпштейна и его влиятельных друзей. Эти тревожные фотографии вызывают еще больше вопросов об Эпштейне и его связях с некоторыми из самых влиятельных людей в мире", - заявил конгрессмен-демократ Роберт Гарсия.

Суд в Нью-Йорке разрешил раскрыть дополнительные материалы по делу Эпштейна

Ранее демократы опубликовали письма, где Эпштейн утверждал, что Трамп "провел несколько часов" с обвинительницей Вирджинией Джуффре. Белый дом назвал это "мистификацией".