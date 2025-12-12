Стало известно о тайных встречах руководства ФБР с Умеровым

Директор ФБР Кэш Пател и его заместитель Дэн Бонджино в последние недели провели несколько закрытых встреч с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, Умеров регулярно посещал Майами, где участвовал в консультациях по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и другими представителями Вашингтона.

Источники WP утверждают, что переговоры с руководством ФБР вызвали обеспокоенность среди западных чиновников, которые до сих пор не понимают их целей.

Одни собеседники издания полагают, что украинская сторона могла искать у Пателя и Бонджино гарантий неприкосновенности в случае возможных обвинений в коррупции. Другие опасаются, что встречи могут использоваться как инструмент давления на Киев, чтобы склонить украинские власти к принятию предложенных администрацией Дональда Трампа условий мирного урегулирования, предполагающих серьезные уступки со стороны Украины.

Собеседники газеты отметили, что факт секретных контактов ключевого украинского переговорщика с руководством ФБР усиливает неопределенность вокруг консультаций по прекращению конфликта. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила изданию, что встречи действительно состоялись, и заявила, что они касались исключительно вопросов национальной безопасности, передает «Радиоточка НСН».