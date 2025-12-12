Скончался заслуженный артист Казахстана Олег Прядко

В Саратовской области на 73-м году скончался заслуженный артист Республики Казахстан, актер Олег Прядко. Об этом пишет sutynews.ru.

«Сегодня вечером стало известно: на 73-м году ушел из жизни артист от Бога Олег Прядко», — говорится в сообщении.

Дочь артиста призналась, что не может поверить в смерть отца. Она уверена, что зрители навсегда запомнят его талант и мастерство, которые он годами демонстрировал на сцене.

С 1997 года Прядко был актером Балаковского драматического театра имени Е.А. Лебедева. В 2006 году он стал режиссером театра.

Прощание состоится 13 декабря в ритуальном центре «Обелиск» в Балаково.

