Европе предложили создать «банк бомб»

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил европейским странам в рамках процедуры перевооружения создать так называемый «банк бомб». Такую идею министр озвучил в интервью газете The Times.

Эта и подобные ей меры, отметил в беседе Косиняк-Камыш, помогут европейским членам НАТО создать «более мощную стену сдерживания против России», а также удержать США от шагов по дезинтеграции альянса.