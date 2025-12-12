Еще одна страна присоединилась к 19-му пакету антироссийских санкций

Правительство Швейцарии объявило о присоединении к 19-му пакету санкций Европейского Союза, направленных против России. Информация об этом размещена на официальном сайте Федерального совета Швейцарии.

© Global look

«12 декабря 2025 года Федеральный совет расширил перечень санкционных мер, затрагивающих Россию и Беларусь. Швейцария, таким образом, внедрила ряд изменений, принятых Европейским Союзом в рамках 19-го пакета санкций», — указывается в тексте.

Новые меры вступают в силу 13 декабря 2025 года.

19-й пакет санкций, введенный Евросоюзом против России в конце октября, предусматривает ограничения, направленные против российских банковских учреждений и операций с использованием криптовалют. Кроме того, в список ограничений были включены свыше сотни танкеров, ходящих под иностранными флагами и задействованных в транспортировке российской нефти. Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.