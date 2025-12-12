В порту Одессы под удар попало грузовое судно

В порту Одессы горит грузовое судно после прилетов. Об этом пишет украинское издание «Страна.UA» со ссылкой на местные паблики.

«По их данным, город атакует баллистика», — отмечается в сообщении.

2 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России в ответ на украинские атаки на танкеры расширит номенклатуру ударов по портам Украины и по судам, заходящим туда. Также глава государства назвал самую радикальную ответную меру на такое пиратство Вооруженных сил Украины в Черном море, которую может предпринять Россия. По его словам, речь идет об отрезании Украины от моря.

В ночь на 17 ноября произошла одна из самых мощных атак на Одесскую область за все время конфликта между Россией и Украиной — российские беспилотники нанесли массированный удар по Измаилу. По данным украинских СМИ, был поврежден порт и одно судно, пришвартованное к гавани.

По информации Telegram-канала Mash, в порту Измаил был нанесен удар по 125-метровому танкеру Orinda, который, предположительно, перевозил четыре тысячи тонн американского сжиженного природного газа и пришел на Украину из Румынии.