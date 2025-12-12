В Европе ожидают войну с роботами

Полицейская служба Европейского союза (Европол) ожидает начала войны с роботами в ближайшие десять лет. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Согласно отчету Европола, конфликт между человечеством и искусственным интеллектом может произойти к 2035 году. По прогнозам ведомства, к этому времени роботы могут прочно войти в повседневную жизнь по всей Европе и будут применяться в различных сферах жизни. Одновременно с этим, в обществе будет расти недовольство со стороны тех, кто лишится работы из-за технологии. Европол ожидает, что эти люди будут выходить на протесты и «устраивать роботам погромы».

«В условиях повышенной напряженности даже незначительные происшествия, такие как ошибка робота в больнице при назначении лекарств, могут раздуться до национального скандала, усиливая популистские лозунги о приоритете человеческих интересов», — говорится в докладе.

Помимо этого, Европол также опасается возможных взломов роботов-помощников со стороны киберпреступников. Для противостояния подобным угрозам, как сказано в отчете, ведомству потребуется оснащение «пушками для заморозки роботов» и «наносетевыми гранатами».

Ранее президент США Дональд Трамп запретил штатам самостоятельно регулировать искусственный интеллект.