На Западе заявили об отстранении важного переговорщика по Украине

Министр армии США Дэн Дрисколл был отстранен от переговорного процесса по Украине по просьбе главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

В частности, по данным авторов материала Дрисколл слишком «вышел за рамки полномочий» в глазах главы оборонного ведомства. Однако конкретная причина смещения министра по делам армии не сообщается.

«Было замечено, что он слишком сильно напрягается, и ему дали пощечину», — отметил анонимный собеседник.

CNN: Дрисколл может сменить Хегсета на посту главы Пентагона

21 ноября журнал Politico сообщал, что Министр армии США Дэн Дрисколл превратился в одного из немногих людей, кто может уговорить Украину принять компромиссные условия и закончить вооруженный конфликт. При этом по данным издания он показал себя более компетентным управленцем чем Хегсет, из-за чего между чиновниками выросло напряжение.