В Офисе Зеленского заявили о необходимости прекращении огня

В Офисе президента Украины вновь подчеркнули, что проведение выборов невозможно без предварительного прекращения боевых действий. Советник Зеленского Михаил Подоляк отметил, что для нормального хода предвыборной кампании и голосования необходимо, чтобы ракеты и дроны не угрожали гражданам. По его словам, перемирие является единственным способом обеспечить безопасные условия для сотен тысяч украинцев, проживающих в прифронтовых зонах вдоль линии фронта протяженностью более 1200 километров, чтобы они могли реализовать свои права на участие в выборах.

Кроме того, на Банковой высказались о необходимости поддержки со стороны международных партнеров, заявив, что финансирование избирательного процесса не должно быть исключительно проблемой Украины. Подоляк подчеркнул, что при решении всех ключевых вопросов, связанных с безопасностью и ресурсами, страна готова к проведению выборов.

Отмечалось, что ранее сам Зеленский подтвердил, что успешное проведение голосования возможно только при условии прекращения огня. По его словам, без перемирия обеспечить безопасность граждан и легитимность выборов невозможно.