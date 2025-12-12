Новая стратегия нацбезопасности США является открытым объявлением войны действующему канцлеру Германии Фридриху Мерцу. С таким заявлением в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) выступила лидер партии «Зеленые» Франциска Брантнер.

© Lenta.ru

«Стратегия безопасности США, доведенная до логического завершения, является объявлением войны Фридриху Мерцу: мы хотим свергнуть вас, мы хотим смены режима с партией "Альтернатива для Германии"», — заметила политик.

Ранее американский военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер назвал новую стратегию нацбезопасности США объявлением войны Европе. По словам бывшего военного, «это хорошая новость для тех, кто стремится к улучшению отношений с Россией».