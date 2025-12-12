Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал идею возможного моратория на удары по энергообъектам и портам на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Эрдоган в ходе беседы с российским президентом оценил важность усилий по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, лидер Турции выразил готовность принять переговоры по Украине любого формата.

