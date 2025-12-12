Подземный туннель обнаружили польские пограничники на границе республики с Белоруссией. Через него, по словам, пресс-секретаря польской погранслужбы Анджея Юзвяка, на территорию Польши проникли около 180 мигрантов, пишет издание RMF24.

Сообщается, что в районе Нарвки был найден туннель длиной в несколько десятков метров и высотой около 1,5 метра.

Вход в него был скрыт в лесу и находился примерно в 50 метрах с белорусской стороны границы, а выход был расположен примерно в 10 метрах от плотины с польской стороны, заявил Юзвяк.

Установить, что через туннель незаконно пересекли границу почти 200 человек, удалось благодаря электронной системе. 130 нелегальных мигрантов были задержаны польскими пограничниками.

