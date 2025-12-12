Лукашенко похвалил Трампа и пообещал "сделать что-то" для США

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с американской делегацией во Дворце независимости заявил, что в последнее время ему очень нравятся действия президента США Дональда Трампа.

"Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями", - приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер поздравил главу делегации, спецпосланника США по Беларуси Джона Коула с назначением.

"Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - отметил глава республики.

Лукашенко отметил, что мир быстро меняется и появляются новые проблемы, которые нужно обсудить и, возможно, решить.

"У нас много вопросов", - добавил он.

Переговоры с американской делегацией начались в пятницу за закрытыми дверями и продолжатся в субботу, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".