Лукашенко похвалил Трампа и пообещал "сделать что-то" для США
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с американской делегацией во Дворце независимости заявил, что в последнее время ему очень нравятся действия президента США Дональда Трампа.
Белорусский лидер поздравил главу делегации, спецпосланника США по Беларуси Джона Коула с назначением.
"Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - отметил глава республики.
Лукашенко отметил, что мир быстро меняется и появляются новые проблемы, которые нужно обсудить и, возможно, решить.
"У нас много вопросов", - добавил он.
Переговоры с американской делегацией начались в пятницу за закрытыми дверями и продолжатся в субботу, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".