Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что больше не складывает руки ромбом в своем фирменном жесте.

Меркель занимала должность канцлера Германии с 2005 по 2021 год. На протокольных съемках она регулярно держала руки перед собой на уровне чуть выше пояса так, что пальцы обеих рук соприкасались, образуя фигуру, схожую с ромбом.

"Я на самом деле больше не делаю его. Он мне больше не идет ", - сказала Меркель в интервью журналу Stern. Она добавила, что при этом продолжает сталкиваться с тем, что иногда люди в ее присутствии начинают делать этот жест. "Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат", - пошутила бывший канцлер.

Меркель также рассказала, что никогда не обращала внимание на клички, которые для нее придумывали другие политики и общественность, в частности "королева мать", "мамуля", "девочка Коля" (имеется в виду экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль, в правительстве которого строила карьеру Меркель в первые годы политической активности.