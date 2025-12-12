Британский Spectator считает заявление Владимира Зеленского о возможном всеукраинском референдуме по территориальным вопросам признаком скорого завершения конфликта.

При этом в издании указали на плачевный для Украины исход конфликта.

"Некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в апреле 2022 года, - полагают британские журналисты. - Но ясно одно - окончание войны только что значительно приблизилось".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин почти пять часов обсуждал в Кремле со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером американскую мирную инициативу, но компромисс пока не найден.

Российский лидер сообщил, что Вашингтон разделил 27 пунктов плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.

В понедельник Зеленский посетил Британию, где обсудил американские предложения со своими европейскими покровителями Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Украинские СМИ пишут, что он вновь отказался от территориальных уступок. По данным Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения США по урегулированию.