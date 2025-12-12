Трамп объявил Европе холодную войну: Core 5 вместо G7

Трамп, конечно, умеет удивлять. Теперь он переработал на свой лад идею многополярности мира. Издание Politico сообщает, что США обдумывают идею создать новое объединение стран — Core 5. Перевести можно и «Ядро пяти», и «Ядерная пятерка», и «Ключевая пятёрка». Войти туда могут Россия, Китай, Индия, Япония и, конечно, сами Штаты.

Все, в принципе, логично — держи врагов рядом. Китай уверенно теснит Америку на экономическом, техническом и военном пьедестале. Индия наступает на пятки и потенциал ее огромен. Россия четвертый год уверенно противостоит коллективному Западу и теперь ее роль в мировых процессах невозможно игнорировать. Ну, а Япония, имеющая враждебные отношения с Китаем (и не имеющая мирного договора с Россией) здесь нужна США для баланса.

То есть вот эти пять главных мировых держав и будут, по задумке США, определять мировой порядок и пути развития. Такой альянс действительно сможет выстраивать глобальную повестку. В этом легко убедиться, если посчитать его общее население, совокупный ВВП, промышленную мощь, компетенции в разных сферах.

Кого же нет в этой пятерке? Европы. И это тоже логично. Отдельные экзальтированные европейские политики уже считают, что Трамп объявил Европе холодную войну. Однако, это, похоже, не совсем так. Тут чисто бизнес.

За последнее десятилетие G7 стремительно потеряла свое могущество. Европа приходит в экономический и технологический упадок. В Великобритании недавно закрылся последний сталелитейный завод. В новой стратегии нацбезопасности США указано, что лет через 20 Европу ждет «цивилизационное исчезновение», а Трамп даже на днях назвал ее «загнивающей» (где же мы такое уже слышали?).

Ну, и кому эти европейцы с их обычно безапелляционным мнением при таких раскладах интересны? Вычеркиваем. Тем более, что именно из Европы будут в случае появления С5 выкачаны остатки квалифицированной рабочей силы, промышленных производств и технологии.

Впрочем, России, Индии и Китаю подобный альянс, особенно при руководящей и направляющей роли США не слишком-то нужен. Так что идея не слишком жизнеспособная.

Однако, для Европы — крайне симптоматичная. И вот не жаль их совершенно.