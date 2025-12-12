Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: Заявление Зеленского о референдуме говорит о скором окончании конфликта

Британский Spectator считает заявление Владимира Зеленского о возможном всеукраинском референдуме по территориальным вопросам признаком скорого завершения конфликта.

При этом в издании указали на плачевный для Украины исход конфликта.

"Некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в апреле 2022 года, - полагают британские журналисты. - Но ясно одно - окончание войны только что значительно приблизилось".

Читать новость полностью

Меркель объяснила, почему больше не складывает руки ромбом

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что больше не складывает руки ромбом в своем фирменном жесте.

Меркель занимала должность канцлера Германии с 2005 по 2021 год. На протокольных съемках она регулярно держала руки перед собой на уровне чуть выше пояса так, что пальцы обеих рук соприкасались, образуя фигуру, схожую с ромбом.

"Я на самом деле больше не делаю его. Он мне больше не идет ", - сказала Меркель в интервью журналу Stern. Она добавила, что при этом продолжает сталкиваться с тем, что иногда люди в ее присутствии начинают делать этот жест. "Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат", - пошутила бывший канцлер.

Читать новость полностью

Ушаков рассказал, кто может быть размещен в Донбассе вместо ВСУ и ВС РФ

В России допустили сценарий, при котором в Донбассе не будет ни российских, ни украинских войск, но будет Росгвардия для соблюдения порядка.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — цитирует его агентство.

Читать новость полностью

Еще один российский банк лишился лицензии

Центробанк лишил лицензии «Индустриальный Сберегательный Банк» в связи с многочисленными нарушениями законодательства и рискованной кредитной политикой.

Банк занимал 225 место по величине активов среди российских кредитных организаций, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что основанием стали нарушения федеральных законов, неоднократные меры воздействия и нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, а также кредитная политика, ориентированная на высокорискованных заемщиков. По оценке Центробанка, банк систематически недооценивал кредитные риски, а также проводил крупные подозрительные операции с выводом средств.

Читать новость полностью

Люди Трампа вошли во Дворец к Лукашенко

В Белоруссии начались переговоры президента страны Александра Лукашенко с представителями главы Белого дома Дональда Трампа во Дворце Независимости, который является официальной резиденцией главы республики в Минске.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«[Лукашенко] сегодня встретился с представителями команды (...) Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом», — говорится в сообщении.

Читать новость полностью

Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Тверь

Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники, атаковавшие многоэтажку в Твери, как из приграничья, так и со стороны Финляндии. Об этом заявил News.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажный жилой дом в Твери, на улице Оснабрюкской. Очевидцы сообщили, что дрон взорвался после удара. На видео, снятом камерой наблюдения и распространенном в соцсетях, было запечатлено, что беспилотник на огромной скорости влетает в жилой дом.

По данным врио губернатора Тверской области Виталия Королева, в результате атаки пострадали семь человек, в том числе ребенок. Жители дома были эвакуированы.

Читать новость полностью

Трамп предупредил о риске доиграться до третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования и пригрозил третьей мировой войной. Об этом пишет РИА Новости.

На мероприятии в Белом доме Трамп заявил, что это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля.

«Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», — отметил глава США.

Читать новость полностью

Концерт Долиной обернулся скандалом

Минувшим вечером Лариса Долина выступала в Наро-Фоминске. Это был ее первый выход на сцену после публичной травли, связанной с «квартирным скандалом». Концерт во дворце культуры прошел эмоционально. Лариса не смогла сдержать слез. Она поблагодарила публику за признательность, заявив, что нынешняя ситуация серьезно ее подкосила. Однако после того, как выступление подошло к концу, случился инцидент.

Как пишут в Telegram-канале SHOT, у здания ДК Долину ожидала группа журналистов, попытавшихся взять комментарий по поводу скандалов.

Читать новость полностью

Ученые сделали новое шокирующее открытие о комете-НЛО 3I/ATLAS

Комета-НЛО 3I/ATLAS, стремительно приближающаяся к Земле, демонстрирует удивительную синхронность с одним из спутников Юпитера — Каллисто. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на канал в социальной сети X, посвященный 3I/ATLAS.

Как отмечается, межзвездная комета 3I/ATLAS излучает импульсы с периодичностью в 16,16 часа. Каллисто, один из спутников Юпитера, совершает полный оборот вокруг своей оси за 16,6 суток. Это означает, что на Каллисто происходит около 25 оборотов за сутки.

Примечательно, что это совпадение, которое вызывает интерес у исследователей. Также сообщается, что межзвездный объект приблизится к Каллисто в марте 2026 года.

Читать новость полностью

FIS допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев во всех соревнованиях под эгидой FIS к участию с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Данное решение было принято после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее в декабре он признал неправомерным запрет федерации на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Накануне стало известно, что МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступать с флагом на юношеских соревнованиях. Решение о снятии ограничений принято для всех олимпийских видов спорта, включая командные дисциплины.

Читать новость полностью