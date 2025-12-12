Украина может вступить в Евросоюз к 2027 году

Украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, предполагает вступление в Евросоюз к 1 января 2027 года. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

© Global look

Отмечается, что Брюссель поддерживает устремления Киева, хотя столь скорый прием Украины в ЕС будет означать "переписывание процедур по вступлению" в объединение.

Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в ЕС еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за вето Венгрии.

Переговоры о приеме в ЕС направлены на синхронизацию всего законодательства страны-кандидата с законодательством Евросоюза. Обычно они продолжаются больше 10 лет, жестких рамок для этого процесса не существует. Например, Турция начала переговоры о приеме в ЕС в 2005 году, они продолжаются уже 20 лет без какой-либо реальной перспективы приема этой страны в сообщество.