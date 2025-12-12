«Волна возмущения»: в Польше разгорелся скандал из-за машины для президента

Скандал в Польше разразился после того, как в соцсетях появилась фотография грязного автомобиля, присланного в Латвии за польским президентом Каролем Навроцким. Об этом пишет портал wPolityce.

Пост с фотографиями грязного лимузина, припаркованного на взлетной полосе рядом с самолетом, с борта которого спустился Кароль Навроцкий, был размещен в соцсети X 11 декабря. И к 15:31 мск 12 декабря набрал 981,2 тыс. просмотров, а также почти 900 комментариев.

Инцидент вызвал «волну возмущения» по поводу использования польским президентом неподготовленного транспортного средства, отмечает wPolityce.

По данным издания, министр иностранных дел Радослав Сикорский «попытался спасти ситуацию» и извинился перед главой государства за то, что «латвийская сторона, прикрываясь дождем, предоставила президенту грязный автомобиль». Однако получил в ответ волну критики.

В частности глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач указал на то, что Радослав Сикорский «критикует принимающие страны», так как поддержанием уважения к Польше, по его мнению, должны заниматься они, а не польские чиновники, направленные туда.

«Однажды мы восстановим профессионализм в дипломатической службе после паралича, вызванного нынешним руководством Министерства иностранных дел. К счастью, там еще много хороших людей», - отметил он.

При этом бывший министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что такая ситуация стала возможна из-за «новых стандартов дипломатии и тех руководителей отделений, которых назначает Радослав Сикорский», пишут «Аргументы и факты».

А польский политик Радослав Фогель констатировал, что посольство Польши «совершенно не заметило визита президента» и никак не осветило его в соцсетях. Он задался вопросом, не потеряло ли польское представительство в Латвии пароль от аккаунта в Twitter.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал недавнее решение Кароля Навроцкого не посещать Украину. По словам министра, настойчивые требования извинений от Киева со стороны Навроцкого вызывают у него «отвращение», но Владимир Зеленский мог бы и сам попросить о встрече, проезжая через Польшу, и у него от этого «не упала бы корона с головы».