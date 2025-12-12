Политолог объяснил, почему Трамп заговорил о риске начала третьей мировой

Делая заявления о риске начала третьей мировой войны, американский лидер Дональд Трамп стремится ускорить переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением в разговоре с Рамблером поделился политолог-американист Константин Блохин.

Президент США ранее заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Он высказался об этом в рамках выступления в Белом доме. «Я бы хотел, чтобы это прекратилось... Такие вещи заканчиваются третьей мировой войной. И я сказал это на днях, я сказал, знаете, все продолжают играть в такие игры. Вы закончите третьей мировой войной», – подчеркнул Трамп. По его словам, США не хотят такого развития событий.

Трамп сделал это заявление, чтобы ускорить переговорный процесс, связанный с урегулированием конфликта на Украине. Сейчас серьезной эскалации противостояния нет, мы усиливаем свои позиции, и на фоне этого Трамп стремится обосновать начало более комплексного и масштабного переговорного процесса. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

В настоящее время президент США не видит серьезных подвижек в процессе мирного урегулирования украинского конфликта, добавил специалист.

«Европейцы и украинцы пытаются саботировать данный процесс всеми доступными им средствами, поэтому Трамп своим заявлением старается сделать их более сговорчивыми. Однако я сомневаюсь в том, что это сработает, ведь о риске начала третьей мировой говорят постоянно, и не факт, что это случится», - отметил политолог.

Вместе с тем Блохин усомнился, что новое заявление Трампа повлияет на позицию украинской стороны по урегулированию.

«Скорее всего, в Киеве проигнорируют высказывание американского президента о рисках третьей мировой и будут ждать реакции на него со стороны Европы», - отметил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский является единственным представителем украинской стороны, которому не нравится американский план по мирному урегулированию конфликта.