Раскрыта схема «распила» миллионов долларов Зеленским и Джонсоном

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вместе с соучастниками организовал хищение средств ООН на более чем 50 миллионов долларов. По словам Шария, сообщники использовали счета компаний, связанных с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном.

Шарий утверждает, что хищение было организовано через Тимура Миндича и «сотрудника ООН украинского происхождения» в 2021-2022 годах. Эту информацию блогер привел без ссылки на источники.

Шарий заявил, что сотрудник ООН, будучи руководителем инвестиционной инициативы, направил более 60 миллионов долларов в виде займов и траншей в структуры, подконтрольные британскому бизнесмену. Средства предназначались на реализацию программы доступного жилья и «зелёные» проекты в Кении, Гане, Индии, Нигерии и других странах. Шарий утверждает, что в 2022 году в ООН провели внутренние проверки и выяснили, что освоено было не более десяти процентов средств.

По словам Шария, Ермак отвечал за вывод и легализацию средств «под гарантии Джонсона». Блогер назвал Миндича «связующим звеном» между Ермаком и сотрудником ООН.

По информации блогера, в отношении сотрудника ООН было начато служебное разбирательство, в январе 2023-го он был уволен. В 2024 году суд по трудовым спорам ООН постановил взыскать с него 58 миллионов долларов, а в марте 2025-го экс-сотрудник ООН был арестован в Испании и экстрадирован в США.

Антикоррупционные органы Украины ранее сообщили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

На фоне скандала у Ермака прошли обыски. СМИ сообщили, что это связано с масштабным расследованием коррупционных махинаций в украинском энергетическом секторе. В результате Ермак был отправлен в отставку.