Стало известно, кто может стать новым председателем партии Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко может стать новым председателем партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Такой информацией поделился парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в России в список террористов и экстремистов), пишет РИА Новости.

Срок полномочий действующей главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк истекает 14 декабря. По информации украинских СМИ, голосование по кандидатуре нового председателя должно пройти на съезде партии 17 декабря.

«Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко станет новым председателем партии «Слуга народа»», - заявил сегодня Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Ранее на Украине на фоне коррупционного скандала разразился политический кризис. Антикоррупционные органы Украины сообщили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. А в организации коррупционной схемы в энергетике оказались замешаны люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского, в том числе и его друг Тимур Миндич. На фоне скандала в отставку ушел глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

* Внесен в список террористов и экстремистов.