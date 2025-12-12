Раскрыт смысл хитрого плана Зеленского по Донбассу

По данным Politico, Украина предложила США идею создания демилитаризованной свободной экономической зоны в Донбассе. Только вот Зеленский опоздал со своим предложением…

Согласно этому плану, американские компании могли бы инвестировать в регион. Речь идет о тех территориях Донецкой области, которые, по плану Трампа, должны быть переданы России. Но Зеленский не хочет, чтобы туда зашли российские войска. Поэтому он предлагает «зайти» туда США со своими инвестициями. Это предложение является частью обновленного мирного плана Киева, однако, как полагают источники издания, Россия вряд ли согласится на такие условия. Инициатива рассматривается также как попытка заинтересовать президента США Дональда Трампа.

Неудивительно, что Украина рассматривает Трампа, как «дельца», которому можно предложить сделку – ведь он сам именно так описывает происходящий переговорный процесс. Так, недавно президент США, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил: «Это сложно, потому что приходится делить землю определенным образом, это не самое простое дело. Это что-то вроде сложной сделки с недвижимостью, помноженной на тысячу».

Однако со своей сделкой Зеленский немного опоздал, ведь еще в 2023 году был подписан закон о создании на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей свободной экономической зоны до 31 декабря 2050 года. Создание свободной экономической зоны подразумевает введение льготного режима для бизнеса. В число мер поддержки входят налоговые и таможенные льготы, субсидирование процентных ставок по займам и иные инструменты стимулирования.

Трампа не заинтересует это предложение и по другой причине, о которой в разговоре с «МК» рассказал экономист Алексей Зубец: