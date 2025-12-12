Европейская страна опровергла пропаганду Киева

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь опроверг информацию о подготовки Россией операции в Приднестровье. Об этом пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о подготовке Россией операции против Украины и Молдавии с территории Приднестровья. В частности, источник ГУР МО Украины заявил о том, что российские военные якобы развернули производство беспилотников, ведут обучение операторов и начали призыв резервистов.

Однако вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь подчеркнул, что подобных фактов Кишинев не фиксирует.

«За вопросы безопасности отвечают профильные органы. Коллеги, работающие в сфере, не фиксируют действий, отличающихся от тех, что происходили ранее», – сказал Киверь.

Напомним, что большую часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы, которые еще в последние годы существования СССР добивались выхода этой территории из состава Молдавии. Причиной этого стали опасения, что Кишинев решит присоединиться к Румынии. В 1992 году власти Молдавии пытались решить вопрос силовым путем, но не смогли этого сделать.