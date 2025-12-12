Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что руководство Молдавии пытается насильственно стереть историческую память о Великой Отечественной войне, но жители страны «держат оборону». Об этом сообщает РИА Новости.

Петрович заявил, что власти Молдавии хотят стереть молдавский язык, молдавскую историю, а также достижения «непосредственно Молдавии и молдавских деятелей». По его словам, в то же время «посредством русофобии» стирается историческая память о событиях Великой Отечественной войны.

«Молдавский народ здесь достойно продолжает держать оборону», - подчеркнул Петрович.

По его мнению, об этом свидетельствует популярность «Бессмертного полка» в Молдавии вопреки давлению властей. Петрович подчеркнул, что ни одно политическое шествие в стране не собирает такого количества участников, как «Бессмертный полк» 9 мая.

Ранее Петрович заявил, что в Молдавии может возродиться нацизм из-за действий властей, которые «играют со спичками рядом с пороховой бочкой». По его словам, на зданиях и даже на памятниках Молдавии все чаще можно заметить нарисованные нацистские символы.

Петрович подчеркивал, что полиция неохотно реагирует на людей, которые публично демонстрируют нацистскую символику, и не защищает памятники героям Великой Отечественной войны.