Страдающий от рака Карл III записал видеообращение

Британский монарх Карл III, столкнувшийся с онкологическим заболеванием, подготовил видеообращение к своим подданным. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Предполагается, что в своем обращении король подчеркнет значимость своевременной диагностики и расскажет о своем личном опыте борьбы с болезнью. Стоит отметить, что члены королевской семьи придерживаются политики конфиденциальности в вопросах здоровья.

Запись ролика состоялась в конце ноября. Его трансляция запланирована на Channel 4 в рамках благотворительной акции "Stand Up To Cancer 2025".

Информация о болезни Карла III появилась в феврале 2024 года. Тогда не было раскрыто, какая именно форма рака была у него обнаружена.

Также распространялась информация о том, что монарх отказался от традиционной химиотерапии, предпочтя ей лечение травами и настоями.