В Раде Трампу предложили избавиться от Зеленского
Президенту США Дональду Трампу следует «избавиться» от украинского лидера Владимира Зеленского.
Об этом в Telegram заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
Ранее Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за плана по урегулированию конфликта на Украине. Он сообщил, что представитель Киева не поддерживает данную сделку.
НАБУ обнародовала «убойный» компромат, связанный с Зеленским
11 декабря Трамп обратился к Зеленскому с призывом. Он подчеркнул, что украинскому лидеру надо реалистично смотреть на украинский конфликт.