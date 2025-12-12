Президенту США Дональду Трампу следует «избавиться» от украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом в Telegram заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Это очень просто — если Трамп хочет провести аудит использования американских денег на Украине — ему нужно избавиться от человека, который их крал. Это Зеленский», — предложил парламентарий.

Ранее Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за плана по урегулированию конфликта на Украине. Он сообщил, что представитель Киева не поддерживает данную сделку.

11 декабря Трамп обратился к Зеленскому с призывом. Он подчеркнул, что украинскому лидеру надо реалистично смотреть на украинский конфликт.