Политолог Леонид Савин предположил, что эстонский премьер Кристен Михал мог «демонстративно» пропасть с онлайн-встречи с Владимиром Зеленским. Об этом Савин рассказал порталу Life.

Ранее Михал покинул выступление Зеленского на онлайн-встрече «коалиции желающих». В начале встречи премьер был в кадре, но примерно через три минуты его кресло оказалось пустым. По мнению Савина, это может говорить о нежелании Эстонии продолжать поддержку Украины.

«Наверное, это является демонстрацией кризиса в целом, который сложился вокруг «коалиции желающих» и внутри неё», - заявил политолог.

Савин добавил, что в некоторых странах ЕС начали выступать против усилий «коалиции желающих». Недавно вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду, что «не через годы, а через месяцы» он снова сможет летать в Киев и Москву напрямую из Рима и Милана.

Загадочное исчезновение эстонского премьера во время выступления Зеленского попало в кадр

По словам политика, когда он читает газеты, у него создается впечатление, что кто-то «жаждет развязать новые войны». Вице-премьер заявил, что Рим заинтересован в «наведении мостов» с Россией - возможно, даже быстрее, чем другие страны.