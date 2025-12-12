Что происходит в мире сегодня: США против Мадуро и военные планы Молдавии

В пятницу, 12 декабря, стало известно о планах США захватить больше танкеров с венесуэльской нефтью. В это же время Таиланд распустил парламент, а в Молдавии рассказали о планах ввести добровольную военную подготовку.

Reuters: США решили захватить больше танкеров Венесуэлы

США готовятся захватить больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть, после завладения одним танкером на этой неделе, сообщили Reuters шесть источников, знакомых с ситуацией. По их словам, таким способом США усиливают давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Первый захват танкера произошел на фоне масштабного наращивания военной мощи США в южной части Карибского бассейна и стремления президента Дональда Трампа свергнуть Мадуро.

Судовладельцы, операторы и морские агентства, занимающиеся транспортировкой венесуэльской нефти, пересматривают планы для выхода из венесуэльских вод в ближайшие дни, заявили источники Reuters в судоходной отрасли. По словам других источников, в ближайшие недели ожидаются дальнейшие прямые интервенции со стороны США в отношении судов, которые могли доставлять нефть из разных стран, находящихся под санкциями, включая Иран. Сокращение или прекращение экспорта венесуэльской нефти, основного источника доходов страны, создаст дополнительную нагрузку на финансы правительства Мадуро.

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка впервые предстал перед судом

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного американского активиста Чарли Кирка, впервые после своего ареста предстал перед судом штата Юта, сообщает CNN. Робинсону предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах и незаконном применении огнестрельного оружия, а также в воспрепятствовании правосудию, оказании давления на свидетелей и совершении насильственного преступления в присутствии ребенка.

Пока Робинсон не признал себе виновным. Прокуратура намерена добиваться для него смертной казни. Трехдневное предварительное слушание назначено на 18 мая 2026 года. На декабрьском слушании основное внимание уделялось «вопросам прозрачности и доступности информации общественности». Проблемы возникли в связи со слушанием 24 октября, которое проходило в закрытом режиме и касалось безопасности в зале суда, освещения дела в СМИ и возможности Робинсона носить гражданскую одежду. Вопрос о запрете видеосъемки в зале суда будет рассмотрен на слушании в январе. Вдова активиста Эрика Кирк настаивает, чтобы дело открыли для общественности. По ее мнению, это уменьшит количество теорий заговора.

В Молдавии решили ввести добровольную военную подготовку

Молдавия впервые введет добровольные программы военной подготовки для гражданских лиц - как для мужчин, так и для женщин, сообщает NewsMaker. Министр обороны страны Анатолий Носатый заявил, что ведомство готовит поправки к закону о резерве и мобилизации, чтобы люди, «желающие внести свой вклад в оборону страны», могли периодически проходить военную подготовку. По словам Носатого, он хотел бы видеть в Молдавии профессиональную контрактную армию, но с возможностью подготовки активного резерва вооруженных сил.

Действующее законодательство Молдавии не предусматривает добровольной военной подготовки. По словам министра, на общественное обсуждение будут вынесены несколько моделей, в том числе создание добровольного резерва. Носатый сообщил, что сейчас численность армии Молдавии составляет примерно 6500 человек. В стране действует обязательная военная служба - молодые люди, достигшие 18 лет, призываются в армию на год.

Таиланд распустил парламент на фоне конфликта с Камбоджей

Премьер Таиланда Анутин Чарнвиракун 12 декабря распустил Палату представителей, получив одобрение короля, сообщает AP News. Выборы в стране должны пройти в начале 2026 года, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт с Камбоджей. Чарнвиракун возглавит временное правительство с ограниченными полномочиями, которое не сможет утверждать новый бюджет.

Чарнвиракун занимал пост премьера всего три месяца, сменив на этом посту Пхэтхонгтхан Чиннават, которая проработала лишь год, прежде чем потерять пост из-за скандала, разразившего в результате предыдущего витка напряженности на границе. Чарнвиракун одержал победу на сентябрьских выборах при поддержке главной оппозиционной Народной партии в обмен на обещание распустить парламент в течение четырех месяцев и организовать референдум для разработки новой Конституции. Партия, выступающая с прогрессивными программами, хочет сделать основной закон страны более демократичным.

Каллас рассказала о «потрясшем» всех в ЕС скандале

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что скандал вокруг ее предшественницы Федерики Могерини «потряс» всех в Евросоюзе, пишет Euractiv. Могерини, ректор Колледжа Европы в Брюгге, и еще два чиновника ЕС стали фигурантами дела о мошенничестве, связанного с финансируемой ЕС подготовкой молодых дипломатов. Колледж Европы - престижная школа послевузовского образования для еврократов.

Каллас выступила на собрании сотрудников Европейской службы внешних связей, прокомментировав скандал вокруг Могерини. Выступление Каллас длилось всего около 30 минут и содержало мало конкретики, сообщили источники Euractiv. Один из участников встречи охарактеризовал сессию как «не впечатляющую», а другой сказал, что некоторые ключевые моменты «вообще не были бы упомянуты», если бы сотрудники не настаивали на получении ответов.