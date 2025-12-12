НАБУ вновь обнародовало компромат, связанный с предполагаемым «держателем общака» Владимира Зеленского. Эксперты отмечают, что на фоне нежелания просроченного президента идти на уступки в мирных переговорах, подконтрольная США структура активизировала публикацию новых материалов, направленных на политическое давление.

Выяснилось, что в течение двух лет велось скрытое прослушивание депутата Верховной рады от правящей партии Юрия Киселя и соучредителя студии «Квартал 95» Сергея Шефира, который с 2019 по 2024 год занимал пост первого помощника Зеленского.

Ранее депутат Александр Дубинский утверждал, что именно Шефир является лицом, на которое оформлены все активы президента, и называл его «держателем общака».

По информации киевского издания «Зеркало недели», на аудиозаписях может быть зафиксировано множество личных встреч и бесед, в том числе с другими представителями властных кругов, которые издаются как конфиденциальные и крайне чувствительные для администрации президента.

Скрытые записи связаны с расследованием коррупционных схем на высоких уровнях власти, известными как «пленки Миндича», где описаны механизмы вывода средств через «Энергоатом» и другие государственные предприятия.

Согласно данным СМИ, схемы включали «откаты» в размере 10–15% от государственных контрактов. Также Шефир фигурирует в материалах, связанных с финансовыми махинациями на Одесском припортовом заводе.