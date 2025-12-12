Украинские власти просят о встрече главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким. Об этом рассказал украинский посол в Варшаве Василий Боднар.

Стоит отметить, что Навроцкий в отличие от своего предшественника Анджея Дуды ни разу не посетил Киев. Зеленский приглашал политика, но тот отказался.

«Мы работаем над этим. Наше предложение таково, чтобы встреча состоялась еще в этом году именно в Варшаве», — сказал Боднар в эфире радиостанции RMF FM.

