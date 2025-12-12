Какие переговоры проходят в мире сегодня: Россия и Туркмения, Таиланд и США

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде, а американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с властями Таиланда конфликт с Камбоджей. Подробности этих переговоров в материале «Рамблера».

Переговоры в Туркмении

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ашхабад, где принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В ходе поездки глава России также должен провести целый ряд двусторонних встреч, сообщили в пресс-службе Кремля.

«По окончании пленарного заседания Международного форума на тему «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» Владимир Путин встретился с президентом Сердаром Бердымухамедовым», - говорится в заявлении пресс-службы.

Президент России отметил, что политика нейтралитета, которую проводит Ашхабад, помогает двусторонним связям РФ и Туркмении, которые успешно развиваются. Владимир Путин подтвердил приглашение Сердару Бердымухамедову посетить неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге 21-22 декабря, пишет РИА Новости.

Напомним, что сегодня, выступая на форуме, посвященном Международному году мира в Ашхабаде, президент России Владимир Путин высоко оценил деятельность Организации объединенных наций, а также подчеркнул, что за десять месяцев этого года товарооборот России и Туркменистана вырос на 35%, и двусторонние экономические связи продолжают укрепляться.

Обсуждение конфликта Таиланда и Камбоджи

Исполняющий обязанности премьера Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил сегодня о том, что вечером у него состоится разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный обострению ситуации на границе с Камбоджей. Об этом пишет Reuters.

Анутхин Чанвиракун уточнил, что его разговор с Трампом начнется примерно в 21.20 по местному времени (17.20 мск) и он намерен предоставить президенту США «обновленную информацию» о ситуации.

«Что касается решений и действий, то это дело правительства Таиланда, которое уже оказало свою поддержку вооруженным силам», - заявил он.

При этом представитель правительства Камбоджи Пен Бона отметил, что ему не известно о запланированном телефонном разговоре между премьер-министром страны и Дональдом Трампом.

«Но обычно наш премьер-министр всегда готов к разговору», - заверил он.

Напомним, что масштабные боевые действия начались в регионе 7-8 декабря со столкновения, в результате которого были ранены двое тайских солдат. Таким образом было сорвано перемирие, инициированное президентом США Дональдом Трампом. В Минобороны Таиланда заявили о гибели девяти военнослужащих и еще 120 пострадавших военных.