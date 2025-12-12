На Западе сделали резкое заявление о решении ЕС по российским активам

Эксперт Финского института международных отношений Рыгор Нижников убежден, что Евросоюз неизбежно распорядится замороженными российскими активами. Соответствующее заявление он сделал в эфире TVP, передает «Пул N3».

По словам Нижникова, у ЕС нет другого варианта: решение будет принято, и поддержка Украине будет предоставлена за счет этих средств в форме репарационного займа. Альтернативного плана в этом вопросе не существует, считает эксперт.

Вместе с тем он отмечает сложность ситуации с гарантиями безопасности для Украины. По этому вопросу, как считает Нижников, существует лишь «коалиция нежелающих», поскольку пока нет готовности предоставить Киеву то, что ему действительно необходимо.

Ключевым он называет вопрос о том, сколько стран согласятся направить свои войска на Украину после прекращения огня или подписания мирного соглашения. На данный момент, по его оценке, в этом направлении нет никаких подвижек. При этом Нижников полагает, что многие осознают: война далека от завершения, и даже не приблизилась к своему концу.

Евросоюз одобрил один механизм в отношении российских активов

Банк России ранее отреагировал на инициативы Еврокомиссии, касающиеся его финансовых средств. Он отметил, что любые механизмы, как прямые, так и косвенные, направленные на распоряжение его активами без соответствующего согласия, считаются противозаконными. Центробанк также заявил, что в полной мере сохраняет за собой право использовать любые имеющиеся в его распоряжении средства правовой защиты.