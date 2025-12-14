Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы направлены на то, чтобы в страну вошли войска НАТО. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"То, что Зеленский делает, — это попытка втянуть Европу и США на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только Североатлантический альянс войдет на Украину, он останется там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на уступки России", — выразил Дизен свое мнение.

Такие действия Зеленского, по мнению эксперта, связаны с осознанием "неминуемости победы" России на поле боя. В этом случае, отметил Дизен, призыв украинского лидера к перемирию - это последняя возможность отсрочить военный триумф российской армии.

"Единственная причина, по которой кто-то вообще говорит о нейтралитете Украины, или уступке территорий, или проведении выборов, заключается в том, что Россия побеждает", — резюмировал профессор.

12 декабря Зеленский заявил, что Украина готова поддержать возможное участие Европы и Соединенных Штатов в подготовке к проведению выборов в стране.