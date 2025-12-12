«Проект будущего»: как Трамп создает MAGA-версию многополярного мира
Президент США Дональд Трамп создает собственную версию многополярного мира, основанную на идее своего движения MAGA (Make America Great Again). Как сообщает «Царьград», философ Александр Дугин раскрыл суть проекта «Ядра-5» (C5).
Дугин напомнил, что в своей книге «Революция Дональда Трампа» описал построение такой международной системы с подзаголовком «Порядок великих держав». При нем настоящим суверенитетом будут обладать только государства-цивилизации со своей собственной идеологией, экономикой и геополитикой, доказавшей свою состоятельность.
«Это MAGA-версия многополярного мира, о чем говорил в свое время госсекретарь США Марко Рубио. И это было в планах идеологов MAGA, таких как Стив Бэннон. То есть это трампистская версия многополярного мира, которая серьезно отличается от модели БРИКС», — заявил Дугин.
Философ отметил, что БРИКС не включает в себя США и Запад, обходя его стороной: до Трампа Штаты представляли собой оплот однополярного глобального мира. Кроме того, организация принимает в себя цивилизации, которые еще не сложились: исламский мир, Латинскую Америку и Африку.
«Отличие "Порядка великих держав" от проекта БРИКС в том, что суверенными признаются только существующие государства-цивилизации, такие как США, Россия, Китай, Индия. И еще включена Япония <…> Этот проект — американская версию многополярности. И в последней опубликованной американской доктрине национальной безопасности эта идея прямо прописана», — заявил Дугин.
Философ считает, что создание «Ядра-5» в глазах американских MAGA-стратегов предполагает придание этому «Порядку великих держав» статус некоего клуба, построенного совершенно иначе, нежели G7. Для них он является альтернативой БРИКС, хотя в обоих идеях принципиально важно отсутствие Европы, Великобритании, Канады и Австралии — «тех режимов, которые в своей агонии продолжают отчаянно цепляться за глобалистский проект».
«Поэтому C5 — это очень серьезное предложение. Конечно, его можно критиковать, можно говорить, что БРИКС лучше. Я так и думаю: БРИКС лучше всем, кроме того, что в нем нет США. И пока там нет США и Запада, то внутри БРИКС никто не решается по-настоящему бросить вызов глобальной гегемонии», — заявил Дугин.
Он добавил, что здесь Трамп и MAGA сделали интересный ход: они предлагают не консолидироваться против друг друга, а вместе строить многополярность. Политик начинает возвращаться к своей изначальной стратегии, из-за чего именно в этом моменте появилось предложение обдумать создание клуба C5.
Ранее портал Defence One заявил, что в расширенной стратегии национальной безопасности США рассматривается возможность создания «Ядра пяти» или C5: новой группы стран, которая будет заниматься решением мировых проблем. В нее войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.