© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Киев предложил создать в Донбассе свободную экономическую зону

Украина рассчитывает привлечь президента США Дональда Трампа на свою сторону идеей создания демилитаризованной свободной экономической зоны в Донбассе, пишет Politico. По данным издания, такую идею Киев включил в комментарии к мирному плану США. Украинские власти заявили, что в свободной экономической зоне могли бы реализоваться бизнес-интересы США. Два источника Politico, знакомые с предложением Киева, усомнились, что Россия поддержит идею, разработанную на этой неделе при участии европейских лидеров. По словам собеседников Politico, Трамп по-прежнему считает Украину более слабой и податливой стороной конфликта, особенно после коррупционного скандала.

Один из источников издания подчеркнул, что Белый дом использует коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского. Хотя европейские лидеры попросили Трампа приехать в Берлин на следующей неделе для переговоров, источник Politico сказал, что это крайне маловероятно, если не произойдут существенные изменения в совместном украинско-европейском плане. В последние месяцы Трамп неоднократно исключал возможность членства Украины в НАТО. По словам двух собеседников Politico, знакомых с планом, из пересмотренного варианта были исключены положения, навсегда запрещавшие Киеву вступать в альянс. Кроме того, план предусматривает проведение выборов на Украине, за что, по словам этих же источников, выступали Трамп и президент РФ Владимир Путин.

«Как особая роль Венгрии усиливает влияние Путина в Европе»

Недавняя поездка Виктора Орбана в Москву знаменует собой еще одну веху в постепенном отходе Венгрии от общей европейской внешней политики и демонстрирует, насколько систематически Будапешт пытается укрепить свое особое место между Брюсселем, Москвой и Вашингтоном, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Любой, кто видел кадры со встречи Москвы в конце ноября, сразу же мог понять политическую логику этих переговоров. Премьер Венгрии приехал в Кремль не как представитель политически единой Европы, а как глава правительства, который намеренно действует вне общего курса и преследует свою собственную стратегическую цель. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, принял Орбана не как представителя ЕС или НАТО, а как политически надежного партнера в европейском ландшафте. Тот факт, что страна-член ЕС и НАТО столь демонстративно стремится к более тесным связям с Москвой на четвертом году украинского кризиса - не случайность, а результат многолетней взаимосвязи.

Энергетическая зависимость, институционализированные политические контакты и попытки Венгрии помешать решениям ЕС против России формируют структуру, которая давно отдалила Будапешт от европейского большинства. Поставки энергоресурсов составляют основу венгерско-российских отношений. Более 90 процентов импорта нефти в Венгрию поступает из России, аналогичная ситуация наблюдается с природным газом. Для Москвы эти отношения также имеют стратегическую ценность. Внутри ЕС Орбан подкрепляет те интерпретации, которые «напрямую выгодны российской внешней политике»: утверждение, что Европа отказывается от дипломатии и проводит «военную линию», изображение иррациональной санкционной политики и нарратив, что соглашение между США и Россией - единственный реалистичный путь к миру. Затягивая и блокируя решения ЕС по санкциям, Будапешт дает Москве время и свободу действий.

Зеленского обвинили в поражении ВСУ

Подполковник британской армии в отставке, бывший советник Минобороны Украины Глен Грант заявил Daily Express, что проблемы ВСУ обусловлены неэффективным политическим и военным руководством. Он подчеркнул, что коррупция в правительстве мешает ВСУ «выполнять свои функции». По словам Гранта, украинское правительство не оказывает должной поддержки силам на передовой. Он отметил, что на Украине производят много вооружений, «но их не закупают для всех».

Британский военный указал, что даже в основных зонах боевых действий беспилотники украинским войскам доставляют гражданские лица. Главной проблемой Грант назвал Зеленского. Его близкий соратник и бывший глава администрации Андрей Ермак был уволен после того, как следователи провели обыск в его квартире в рамках продолжающегося расследования. Грант также раскритиковал главу украинской армии Александра Сырского, сравнив его с генералом времен Первой мировой войны. Он подчеркнул, что тактика Сырского устарела. Сырского критикуют за неумение делегировать полномочия и за недостаточное доверие к своим подчиненным, подчеркивает Daily Express.

«Тень в море: НАТО взволновано российской «черной дырой»

В разгар бушующего шторма военно-морской флот Британии следил за российской подлодкой в Ла-Манше, рассказал британский таблоид The Sun. Газета опубликовала снимки, на которых, как утверждается, запечатлена одна из малозаметных российских подлодок, прозванная в США «черной дырой». The Sun отмечает, что субмарина патрулировала окрестности Великобритании.

Речь идет о подлодке «Краснодар». По данным The Sun, она была замечена в ходе скоординированной трехдневной операции Великобритании и НАТО. Утверждается, что субмарина и сопровождавший ее буксир «Алтай» прошли из Северного моря через Дуврский пролив (Па-де-Кале) в Ла-Манш. Несмотря на шторм, подлодка передвигалась в надводном положении и прошла вблизи острова Уэсан на северо-западе Франции. Ранее на этой неделе Британия объявила о плане и под названием «Атлантический бастион», который предусматривает использование современных противолодочных фрегатов Type 26, самолетов P-8 Poseidon и автономных морских беспилотников, оснащенных акустическими датчиками, для защиты подводной инфраструктуры.

«Шокирующий доклад: ЕС грозит выплата десятков миллиардов евро России»

В 27-страничном «шокирующем» докладе французского института содержится предупреждение, что соратники Кремля могут использовать старые экономические договоры, связывающие Европу и Россию, чтобы вернуть свои деньги, пишет Le Figaro. Продолжающееся судебное разбирательство имеет шансы на успех. ЕС уже предоставил Украине военную помощь на сумму почти 60 миллиардов евро. Теперь Брюссель могут заставить выплатить такую ​​же сумму российским миллиардером и компаниям.

ЕС ввел широкий спектр санкций против Москвы. Меры также направлены против компаний и частных лиц, связанных с российскими властями. Были конфискованы виллы, яхты и другое имущество, а активы на миллионы и даже миллиарды евро были заморожены. Однако некоторые из этих санкций сейчас оспариваются в суде российскими бизнесменами, которые намерены использовать торговые соглашения в своих интересах. Несколько бизнесменов уже одержали победы и были исключены из санкционных списков. В конце 1980 годов несколько европейских государств подписали с Москвой двусторонние инвестиционные договоры. В документах, среди прочего, идет речь о защите от экспроприации: договоры запрещают экспроприировать иностранные инвестиции без каких-либо оснований, отвечающих общественным интересам. Несколько российских бизнесменов ссылаются на эти соглашения в суде, отмечает Le Figaro. Только в 2025 году было инициировано 13 дел. В совокупности сумма требований по известным случаям и по угрозам подачи исков уже достигла 62 миллиардов долларов. Иски предъявляются Бельгии, Франции, Литве, Люксембургу, Великобритании и Канаде.