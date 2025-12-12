Британцы рассказали, кого хотят отправить «первыми в бой» против РФ

Читатели британского издания Daily Mail посоветовали в случае войны с Россией отправить первыми в бой детей чиновников НАТО и руководства Великобритании.

Таким образом британцы отреагировали на слова министра армии Великобритании Эла Карнса и генсека НАТО Марка Рютте об угрозе со стороны России и их призывы быть готовыми к войне.

«Хорошо, министр, сначала вы и ваши дети!», - отметил пользователь с ником QueerOracle.

А Grumpy Old Man2021 предложил отправить на передовую детей «глав НАТО».

При этом комментаторы отметили, что Великобритания, которая даже не может справиться с наплывом нелегальных мигрантов, точно не способна вести боевые действия с Россией.

«Мы уже в состоянии войны со всеми этими нелегальными мужчинами в стране», «Мы даже не можем защитить наши берега от людей на резиновых лодках», - заметили они.

А пользователь с ником Kj26 иронично отметил, что сейчас армия «вооружена дробовиком и весельными лодками», так как правительство десятилетиями сокращало финансирование Вооруженных сил Великобритании.

Лондон признал присутствие британских военных на Украине

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил о том, что страны-члены альянса могут стать «следующей целью России», призвав к быстрому увеличению расходов на оборону. В свою очередь министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил о том, что страна находится на «военном положении», и предупредил, что «тень войны нависла над Европой».