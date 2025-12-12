Возможный отказ Соединенных Штатов от участия во встрече по Украине, намеченной лидерами Европы на 15 декабря в Берлине является катастрофическим сценарием для ЕС, пишет Kyiv Post со ссылкой на источники.

Участие делегации США остается под вопросом и полностью зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами «Большой тройки» (ФРГ, Великобританией, Францией) и Украиной по вопросам территорий и безопасности, поделились подробностями авторы публикации.

«Без преувеличения можно сказать, что вся архитектура западного единства висит на волоске в эти выходные», - отметил один из западных чиновников.

По его словам, если Соединенные Штаты останутся вне игры, Европа потеряет единство, а Украина — рычаги влияния, и Москва это знает.

В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для украинской стороны с момента его встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и в настоящее время для этого самое время. По словам хозяина Белого дома, власти используют военное положение в качестве предлога, чтобы не проводить голосование. В феврале американский лидер назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что рейтинг главы киевского режима опустился до 4%.

После этого Зеленский заявил о готовности провести выборы, но взамен потребовал от Соединенных Штатов и стран Европы "обеспечить безопасность" для их организации. Глава киевского режима также предложил ввести мораторий на удары по энергобъектам, если на это согласится Российская Федерация. Таким образом Зеленский добивается временного прекращения боевых действий.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что российская сторона работает над миром, а не перемирием на Украине.