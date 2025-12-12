Названы желаемые Трампом сроки достижения сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп хочет достичь сделки по урегулированию конфликта на Украине до Нового года. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника.
Американский сенатор Крис Ван Холлен назвал эти сроки «неправильными и контрпродуктивными». Он добавил, что ускоренный график «искажает ход переговоров в пользу России».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине к Рождеству.