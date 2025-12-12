Названы желаемые Трампом сроки достижения сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп хочет достичь сделки по урегулированию конфликта на Украине до Нового года. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника.

«Все знают, что Трамп хочет, чтобы это было сделано к Новому году. Это само по себе дает [президенту России Владимиру] Путину преимущество, которого мы не можем себе позволить», — сказал собеседник издания.

Американский сенатор Крис Ван Холлен назвал эти сроки «неправильными и контрпродуктивными». Он добавил, что ускоренный график «искажает ход переговоров в пользу России».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине к Рождеству.