В Офисе Зеленского выдвинули России новое условие для прекращения конфликта

В рамках мирного соглашения Российская Федерация должна принять участие в восстановлении Украины, заявил в интервью Le Monde советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Россия должна внести свой вклад в восстановление Украины финансово, поделился своей точкой зрения он. По словам Подоляка, для бывшей советской республики это обязательный элемент прекращения конфликта.

«Это обязательный элемент прекращения войны», - отметил он.

В противном случае, по мнению советника главы Офиса Зеленского, сдерживающего фактора не будет.

В офисе Зеленского рассказали о готовности Киева пойти на территориальные уступки

Подоляк также заявил о том, что украинская сторона готова на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе. Отмечалось, что такое решение Киева, по сути, является территориальной уступкой, которую одобрила Европа.