Турция сделала важное заявление о подписании мира на Украине

Турция обратилась к Киеву с призывом рассмотреть возможность территориальных уступок ради достижения мира, сообщило CNN Turk. Анкара акцентировала внимание на необходимости конструктивного подхода к урегулированию конфликта и минимизации дальнейших потерь.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Фидан отметил, что Европа должна активно помогать Украине принимать сложные решения, от которых зависит будущее страны и региона. По его словам, такие шаги требуют смелости и готовности к компромиссам, что далеко не всегда просто для руководства Киева.

Фидан подчеркнул, что отдельные решения, особенно касающиеся территориальной составляющей, являются крайне трудными для Украины. Он отметил, что ради предотвращения более масштабных потерь и во благо населения необходимо отказаться от того, что несет вред, и сделать выбор в пользу долгосрочного мира. По его словам, этот путь труден и болезнен, и невозможно пожелать никому сталкиваться с такими испытаниями.

Ранее Дональд Трамп вновь обвинил Владимира Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение. Он подчеркнул, что единственным препятствием для реализации предложенного США плана остаётся позиция президента Украины.

В ЕС рассказали о катастрофическом сценарии переговоров по Украине

По словам Трампа, переговоры о соглашении были близки к завершению как с Москвой, так и с Киевом, а сама концепция мирного плана получила широкое международное одобрение и поддержку.