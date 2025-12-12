«Гастроли» не удались: в Европе показали истинное отношение к Зеленскому

Поездка Владимира Зеленского по европейским странам с целью собрать поддержку и одобрение партнеров оказалась не столь удачной. В Италии глава киевского режима вместо привычных аплодисментов услышал призывы положить конец конфликту. Как сообщает aif.ru, врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов изучил поведение итальянского премьера Джорджи Мелони в ходе встречи с Зеленским.

Эксперт обратил внимание на рукопожатие: невербальное поведение Мелони демонстрирует не покорность, а сознательно принятую роль посредника. В ее жестах и мимике читается не дискомфорт подчиненного, а «жесткая решимость».

«Рукопожатие выбивается из протокольного стандарта и в данной конфигурации выступает средством доминирования Мелони под прикрытием демонстративной "близости"», — отмечает Панкратов.

Инициатором подобного жеста стала Мелони — она физически ограничивает правую руку партнера и получает тактильный контроль над взаимодействием. Профайлер отметил, что это типичное «рукопожатие политика». Оно создает иллюзию сердечности, по сути являясь «силовым приемом».

Журналист забил тревогу из-за случившегося с Зеленским

Принципиален и уровень контакта левой рукой: на снимках Мелони удерживает обе руки Зеленского на уровне кистей и запястий, местами накрывая их сверху. Возникает доминирование: оно подается как опека и забота, но на бессознательном уровне закрепляет асимметрию власти.

«Мелони фактически берет на себя роль старшего, который "ведет" младшего, лишая Зеленского возможности регулировать дистанцию и направление контакта», — сказал Панкратов.

Профайлер добавил, что длительность и навязчивость рукопожатия превращает его в акт манипулирования, который рассчитан на подавление сопротивления собеседника.

Параллельно с этим итальянский премьер показала управляемую улыбку без включения нижних век — лишенную подлинной эмоциональной наполненности. Легкое напряжение в нижней части лица позволяет говорить о сдерживаемом раздражении или тщательно подавляемом недовольстве. Кроме того, в ряде кадров у Мелони фиксируется слабая асимметрия высоты уголков рта, что является классическим признаком презрения.

«Мелони демонстрирует высокий уровень произвольного контроля над лицевой мускулатурой, характерный для зрелых политиков, однако именно совокупность микросигналов разоблачает сложный эмоциональный коктейль: профессионально выдержанную холодность, замаскированную под дипломатическое тепло, и оттенок снисходительности к Зеленскому, воспринимаемому как более слабое звено, нуждающееся в наставлениях», — сказал Панкратов.

Эксперт считает, что «забота» носит формально-функциональный характер без следов глубокой эмпатии. Кроме того, роль «учителя, которого не слушают», вызывает внутренне раздражение у Мелони. Фактическое отношение премьера к Зеленскому можно описать как утилитарно-прагматичное, со значимой долей снисходительности.

«В перцепции Мелони Зеленский — не субъект, с которым строят долгую эмоциональную коалицию, а политическая проблема, требующая управляемого решения», — сказал он.

Панкратов уверен, что итальянский премьер воспринимает Зеленского как не до конца адекватного политика, продолжающего требовать ресурсов вместо того, чтобы переходить к компромиссной повестке. Встреча выглядела как тщательно срежиссированный ритуал управляемого давления, а сам Зеленский в этом дискурсе выступает скорее обузой, от которой Европа устала и стремится избавиться.

Эксперт добавил, что эмоциональный фон, который старалась скрыть премьер, включает раздражение по поводу нежелания Зеленского принять мирный сценарий, усталость от роли посредника между Вашингтоном и Киевом, презрение к ослабленным позициям и окружению и желание поскорее закрыть украинский конфликт.