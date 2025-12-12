В офисе Зеленского рассказали о готовности Киева пойти на территориальные уступки

Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе. Об этом Украины Владимира Зеленского, участвующий в переговорах в составе украинской делегации Михаил Подоляк в интервью Le Monde.

Le Monde подчеркивает, что такое решение Киева, по сути, является территориальной уступкой, которую одобрила Европа.

«Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. Необходимо будет логически и юридически определить, следует ли вывести все виды вооружений или только тяжелое вооружение», — отметил он.

Подоляк назвал такое решение естественным форматом завершения конфликта. Советник главы ОП заявил, что Украина считает обязательным присутствие иностранного контингента и наблюдательных миссий в демилитаризованной зоне.

Мерц заявил об уступках, на которые готов пойти Киев

Ранее Зеленский отказался выводить войска из Донецкой народной республики (ДНР) в рамках американского плана по урегулированию на Украине. Предложение США по созданию демилитаризованной зоны в Донбассе проблематично, поскольку не учитывает множество нюансов.