Трамп запретил штатам самостоятельно регулировать искусственный интеллект

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который направлен на отмену любых законов, ограничивающих искусственный интеллект, и запрещает государствам регулировать быстро развивающуюся технологию. Указ также предусматривает создание федеральной целевой группы, которая будет нести “исключительную ответственность” за оспаривание законов штатов об искусственном интеллекте.

На церемонии подписания президент высоко оценил энтузиазм компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в желании “инвестировать” в Соединенные Штаты и сказал, что “если бы им пришлось получить 50 различных разрешений от 50 разных штатов, то можно было бы забыть об этом”.

Республиканцы ранее в этом году не смогли принять аналогичный 10-летний мораторий на законы штата, регулирующие искусственный интеллект, в рамках закона Трампа "Об одном большом прекрасном законопроекте", и Сенат проголосовал 99 голосами против 1, чтобы исключить этот запрет из законодательства. Указ Трампа возрождает эти усилия, которые потерпели неудачу из-за двухпартийного противодействия и междоусобиц республиканцев, но как документ, лишенный силы закона, комментирует The Guardian.

Постановление “Об обеспечении национальной основы политики в области искусственного интеллекта” - это победа Кремниевой долины и компаний, занимающихся искусственным интеллектом, которые выступали против регулирования своих технологий, утверждая, что путаница государственных законов обременит отрасль ненужной бюрократией. Однако компании, занимающиеся ИИ, и администрация Трампа не представили каких-либо всеобъемлющих предложений по регулированию социального, экологического и политического вреда, наносимого ИИ, оставив в силе только федеральное регулирование, которое является слабым по сравнению с законодательством, принятым или рассматриваемым некоторыми штатами, отмечает The Guardian.

Указ включает в себя различные мандаты, направленные на предотвращение регулирования ИИ, в том числе предписание Министерству юстиции США создать “Целевую группу по судебным разбирательствам в отношении ИИ”, единственной обязанностью которой является оспаривание законов штата.

Подписанный Трампом документ также требует пересмотра существующих законов штата, которые могут “потребовать от моделей ИИ изменять их правдивые результаты”. Вероятные цели включают Калифорнию, которая требует от компаний раскрывать информацию о тестировании безопасности новых моделей искусственного интеллекта, и Колорадо, который требует от работодателей проводить оценку рисков алгоритмической дискриминации при приеме на работу и принимать меры предосторожности против нее.

Приказ Трампа получил отпор со стороны лидеров штатов по всей стране и различных групп по защите гражданских свобод. Они говорят, что этот порядок приведет к увеличению власти в руках компаний Кремниевой долины и что, в свою очередь, более уязвимые люди и дети будут подвержены вреду чат-ботов, слежки и алгоритмического контроля.

“Кампания Трампа по угрозам, преследованию и наказанию государств, которые стремятся ввести разумные правила в области искусственного интеллекта, - это всего лишь еще одна глава в его стратегии по передаче контроля над одной из самых преобразующих технологий нашего времени руководителям крупных технологических компаний”, - утверждает Тери Олле, вице-президент Economic Security California Action.

Трамп сформулировал необходимость всеобъемлющего регулирования ИИ как необходимость для развития технологии и как средство предотвращения проникновения левой идеологии в генеративный ИИ – распространенное консервативное недовольство среди технологических лидеров, таких как Илон Маск.

“Вы не сможете проехать через 50 штатов. Вы должны получить одно одобрение. Пятьдесят - это катастрофа”, - сказал Трамп на американо-саудовском инвестиционном форуме в прошлом месяце.

Ранее на этой неделе он повторил это мнение в своем посте в Truth Social, заявив: “На данном этапе мы опережаем ВСЕ страны в гонке, но это ненадолго, если у нас будет 50 штатов, многие из которых будут плохими игроками, вовлеченными в ПРАВИЛА и ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯ. В ЭТОМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ! ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ БУДЕТ УНИЧТОЖЕН В ЗАЧАТОЧНОМ СОСТОЯНИИ!”

Администрация Трампа неоднократно заявляла, что США будут обладать самыми передовыми возможностями искусственного интеллекта в мире, что является частью усиливающейся гонки вооружений в области искусственного интеллекта между США и Китаем, напоминает The Guardian. При этом Белый дом в значительной степени проигнорировал опасения правозащитных групп и исследователей по поводу экологических издержек ИИ, тревогу по поводу возможного финансового пузыря, разрушающего экономику, или потенциальной способности ИИ наносить ущерб психическому здоровью или распространять дезинформацию.

“Будущее ИИ не будет достигнуто за счет того, что мы будем ломать руки по поводу безопасности”, - сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в февральской речи на саммите по ИИ.

Администрация Трампа установила тесные связи с технологическими лидерами и назначила представителей отрасли на ключевые посты в правительстве, напоминает The Guardian. Исполнительный указ наделяет влиятельной ролью специального советника по искусственному интеллекту и криптографии – роль, которую занимает миллиардер и венчурный инвестор Дэвид Сакс, – которому поручено консультироваться с целевой группой по судебным разбирательствам при принятии решения о том, какие законы штата оспаривать.