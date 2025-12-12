Стало известно решение суда в Киеве по делу Коломойского*

Суд в Киеве продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для предпринимателя Игоря Коломойского* (*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). до 6 февраля, сообщает телеграм-канал "Страна.UA".

Такое решение было принято на очередном заседании, несмотря на оживлённую общественно-политическую дискуссию вокруг коррупционного скандала и последовавшей отставки главы Офиса президента Андрея Ермака.

По информации источников в юридических кругах, ряд известных подследственных, находящихся в СИЗО, предпринимают попытки добиться освобождения, ссылаясь на ослабление позиций президента Владимира Зеленского. В их числе называются бывший глава СБУ Харьковской области Роман Дудин, обвиняемый в государственной измене, и сам Игорь Коломойский*.

Однако, как отмечают эксперты, ситуация с этими фигурами отличается от недавно освобождённого детектива НАБУ Магамедрасулова. Его дело стало следствием внутрисиловых договорённостей. В случае же с Коломойским* и Дудиным расклад сил иной, а их шансы на скорое освобождение оцениваются как невысокие.

Тем не менее, их защита намерена использовать текущую политическую нестабильность, чтобы проверить устойчивость судебной системы и степень влияния администрации президента на правосудие.

