Действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен привели к катастрофе, которая разрушит Европу.

Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Катастрофа. (...) Главная ведьма фон дер Ляйен разрушает наш континент», — написал он.

Так эксперт прокомментировал решение Европейского союза (ЕС) о блокировке замороженных активов России на неопределенный срок. Для этого руководство объединения задействовало статью 122 Договора о функционировании ЕС, применяемую в случае чрезвычайных экономических ситуаций.

Фон дер Ляйен заявила, что Трампу не стоит вмешиваться в демократию Евросоюза

Ранее газета Financial Times сообщила, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.